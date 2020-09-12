Стало известно, куда Украина продает свою водку

Украинскую водку покупают мусульманские страны. . Фото Galfinanse

За полгода Украина поставила на внешние рынки водки на 19 млн долларов, а импортировала на 7,3 млн. долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, пишет Аgronews.ua.

Больше всего украинской водки пьют поляки. Так, в Польшу из Украины экспортируют водки на 2,2 млн долларов.

Далее в списке - Казахстан (1,6 млн долларов) и США (1,5 млн долларов). В ОАЭ Украина поставила водки на 1,2 млн долларов, в Эстонии на 745 тыс. долларов, в Грузию на 721 тыс, в Азербайджан на 558 тыс. долларов.

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Импорт водки Украины в течение отчетного периода взамен составил 7,3 млн. долларов.