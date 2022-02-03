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четверг, 03 февраля 2022 14:42

Стало известно, какое жилье выбирают по программе "Доступная ипотека"

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Стало известно, какое жилье выбирают по программе &quot;Доступная ипотека&quot;
Решение по выдаче кредита принимает банк. Фото: unsplash.com

По программе "Доступная ипотека 7%", стартовавшей в марте прошлого года, 20,81% жилья приобрели на первоначальном и 79,19% на вторичном рынке. Всего за время действия программы подписали 1593 кредитных договора на общую сумму 1,371 млрд грн.

В банки-участники программы в целом поступило 2155 заявок на общую сумму 1,857 млрд грн, сообщает Министерство финансов Украины.

В программе задействовано 25 регионов, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в прошлой неделе были:

- Киевская обл. (31,42%);

- г. Киев (29,06%);

- Львовская обл. (6,80%);

– Харьковская обл. (5,65%);

- Волынская обл. (3,86%).

Прирост за неделю составляет:

+4% – количество кредитов;

+3% – количество заявок.

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Для привлечения большего количества участников в государственных программах "Доступная ипотека 7%" и "Доступные кредиты 5-7-9%" отменили возрастные ограничения к недвижимому имуществу. А также увеличили лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% - до 40% от нормативной площади, оплачиваемого заемщиком самостоятельно.

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 22 уполномоченных банка. Именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

В новостройках почти 72% квартир принадлежат к комфорт-классу, говорят специалисты по оценке недвижимости M4U Estate. Второй по количеству предложений – бизнес-класс, его доля составляет 19,5%. Количество предложений эконом-класса сократилось до 6,4%. Предложения класса элит остаются нишевыми и составляют всего 2,2%.

При этом самый высокий показатель распроданности – в экономклассе. В таких объектах было продано 82% квартир. В объектах комфорт-класса – 71%. Несколько больший выбор в бизнес-классе, где уровень распроданности достигает 63%. В домах класса элит было продано 55% апартаментов.

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Дата
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