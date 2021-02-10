Стало известно, какие зарплаты в госбанке и руководства НБУ: суммы впечатляют

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко задекларировал 398,9 тыс грн зарплаты. Фото: unsplash.com

Опубликовали размеры зарплат руководства НБУ и членов наблюдательного совета Укрэксимбанка. Суммы колеблются от 397,5 до 516 тыс. грн в месяц.

За январь глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко задекларировал 398,9 тыс. грн зарплаты. Месяцем ранее, 29 декабря, он получил 494,9 тыс. грн, рассказывает Obozrevatel.

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Перед назначением на пост главы НБУ, им было задекларировано 14,594 млн зарплаты в Укргазбанке 2019 года.

Размеры зарплат трех членов наблюдательного совета Государственного экспортно-импортного банка не меньше. Оляна Гордиенко 2 февраля получила гонорары и другие выплаты в Укрэксимбанке на сумму 516,8 тыс. грн. Сергей Коновец получил 437,3 тыс., а Виктория Страхова - 397,5 тыс. грн.

Средняя зарплата украинцев в декабре составила 14 179 грн. Это в 3 раза меньше, чем в других европейских странах.