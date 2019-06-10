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понедельник, 10 июня 2019 14:15

Стадион "Черноморец" продают из-за долгов

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Стадион &quot;Черноморец&quot; продают из-за долгов
Стадион "Черноморец" продают на аукционе за 3,66 млрд грн. Фото: UA-Football

Нежилые помещения одесского стадиона "Черноморец" продают за 3,66 млрд грн.

Объявления о продаже разместили на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Сейчас здание находится в собственности обанкротившегося Имэксбанка. За вырученные средства они планируют рассчитаться со вкладчиками и кредиторами.

Общая площадь помещений "Черноморца" составляет 80,28 тыс. кв. м, может вместить более 34 тыс. зрителей. Кроме, собственно, стадиона, покупателю предлагают бизнес-центр с рестораном, фитнес-центр, отель и подземный паркинг.

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Продаж будут осуществлять через аукцион. Заявки принимают до 25 июня. Торги будут проходить по принципу голландского аукциона, когда участники не повышают, а, наоборот, снижают начальную цену.

В одесском "Черноморце" уже длительное время не выплачивают зарплату. Владелец одесского клуба, экс-"регионал" и нардеп Леонид Климов также не планирует финансировать команду в будущем. Генеральный спонсор клуба Имэксбанк, владельцем которого является Климов, обанкротился. Национальный банк Украины 26 января 2015-го признал его несостоятельным.

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Дата
10
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