США заморозили миллиарда долларов назначенных на международную помощь

Правительство США приказало двум федеральным агентствам заморозить миллиарды долларов, которые были ранее выделены Конгрессом США для международной помощи.
Приказ будет действовать до завершения процедуры рассмотрения, который проводит Служба управления и бюджета США, передает "Голос Америки".
Служба приказала Государственному департаменту и Агентства США по международному развитию отчитаться о "непривлеченных ресурсах" по статьям о международной помощи и прекратить использовать средства, которые до сих пор не расписали на конкретные цели.
Служба управления и бюджета США определила 10 участков, которых коснется замораживание средств. Включая международными проектами по охране здоровья, инициативами, которые касаются наркотиков, миротворческой деятельности, и содействие развитию.
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В то же время критики приказа утверждают, что он помешает агентствам США распределить от 2 до 4 миллиардов долларов. Просмотра со стороны Службы управления и бюджета подлежат средства с 2018-го и 2019-го фискальных лет. Агентства США теряют средства не использованы до 30 сентября финансового года.
Решение правительства Трампа раскритиковала сенатор-демократка Элизабет Уоррен. Она претендует на номинацию от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.
"Оборонный бюджет США больше, чем когда-либо, но наша национальная безопасность не может полагаться только на сильное войско. Так почему Трамп пытается заблокировать миллиарда долларов предназначены для дипломатических усилий Государственного департамента, программ развития и здравоохранения на глобальном уровне?", - твиттит Уоррен.
Российский рубль пробил двухмесячные минимумы, а инвесторы начали распродавать российский госдолг. В частности, российская валюта обвалилась до антирекордов - 65,4 к доллару и 72,42 евро. Такие последствия новых американских санкций против Российской Федерации.
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