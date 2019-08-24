США хотят помешать Китаю купить Мотор Сич

Мотор Сич производит авиационные двигатели и газотурбинные установки.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия Мотор Сич.

Как пишет американское издание Wall Street Journal, покупка предприятия может дать Пекину важные оборонные технологии.

Мотор Сич производит авиационные двигатели и газотурбинные установки.

По данным издания, сотрудники американского Совета национальной безопасности и посольства в Киеве работают над организацией встречи Болтона с руководителем предприятия.

"Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая и о том, что мы думаем по поводу того, что замышляет Китай", — сказал один из чиновников. - "Это все является частью стратегии национальной безопасности и национально-оборонительной стратегии. Это стратегическая конкуренция с Китаем."

Издание отмечает - соглашение с "Мотор Сич" воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала.

По данным американских чиновников и авиационных служб частного сектора, китайцы особенно хотят получить возможность производства тяжелых авиадвигателей. "Мы удерживаем китайцев от овладения этой технологии", - отмечает других чиновник администрации президента США.

Приобретение "Мотор Сич" будет способствовать наращиванию военных сил Китая, чему Вашингтон пытался препятствовать путям введения эмбарго на продажу товаров военного назначения.

Рассматривается вопрос продажи украинского предприятия группе компаний, среди которых Beijing Skyrizon Aviation.

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group при заключении сделки по покупке свыше 50% акций ПАО Мотор Сич возьмут на себя ряд социальных и производственных обязательств. Также в случае получения разрешения на покупку свыше 50% акций Мотор Сич, эти китайские компании заплатят в госбюджет $100 млн.