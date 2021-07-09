Средняя пенсия и средняя зарплата за год выросли - Минсоцполитики

Средняя пенсия в Украине выросла. Фото: Укринформ

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 28%, а средняя пенсия - на 17%.

"Есть чем похвастаться. В мае нынешнего года по сравнению с маем прошлого года средняя зарплата выросла на 28%, минимальная зарплата выросла на 27%, средняя пенсия выросла на 17%, минимальная пенсия выросла на 14%, фактический прожиточный минимум вырос на 11%", в эфире телеканала "Украина 24" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"То есть мы имеем положительные тенденции. Пенсия - это отражение зарплаты, то есть мы должны постоянно двигаться к тому, чтобы повышались доходы людей. Потому что когда повышаются доходы людей, снижается риск бедности среди населения", - сказала Лазебная.

Возможность поднимать пенсии больше будет зависеть от того, будут ли расти зарплаты.

"Сегодня ПФУ за первый квартал наполнился более чем на 4 млрд грн. Для нас это позитив, это означает, что дефицит в 222 млрд будет погашаться, у нас есть ресурсы", - заявила чиновница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Экономика - не электричество. Нельзя включить включатель и сразу появятся высокие социальные стандарты"

В Украине нужно ввести классическую трехуровневую пенсионную систему. За ней давно работают все цивилизованные страны мира. Накопительный уровень постепенно из года в год будет уменьшать нагрузку на солидарную систему. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет официального стажа. Такая норма начнет действовать с 2028 года.