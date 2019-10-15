Сравнили расходы украинцев за девять лет

В 2010-м совокупный доход семьи в среднем составлял 3481 грн. В этом году - более 11 000 грн.

Девять лет назад украинцы в среднем тратили 3073 грн в месяц. Больше всего денег шло на продукты - 51,6%. На оплату жилья и коммуналки - 9,2%, пишет Сегодня.

Автор: Сегодня В 2019-м на еду украинцы в среднем тратят 4325 грн ежемесячно.

В 2019-м только на еду семья в среднем тратит 4325 грн ежемесячно. Это 43,8% от совокупных затрат. На жилье и коммунальные услуги идет 2126 грн, или 21,6% всех доходов.

С 2010-го украинцы сократили расходы на продукты, но увеличили на оплату коммунальных услуг.

Украина входит в десятку стран, граждане которых тратят на продукты больше всего денег. В 2016-м на еду украинцы потратили 38%, свидетельствуют подсчеты аналитиков из США. Белорусы тратили 36,2% от дохода, россияне - 29,9%, венгры - 18,3%, поляки - 16,5%, немцы - 10,6%, американцы - 6,3%.