Спрос на подержанные иномарки в Украине растет

С начала года зарегистрировали почти 53 тыс. подержанных авто. Фото: pexels.com

За февраль 2021-го в Украине зарегистрировали 33,7 тыс. легковых авто. 27,4 тыс. штук из них - бывшие в употреблении.

Растаможенные машины, что были в эксплуатации, охватили более 81% первичного рынка легковых авто, пишет Укравтопром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы самые популярные среди украинцев подержанные иномарки

Всего с начала года в Украине зарегистрировали почти 53 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Это в 4,4 раза больше реализации новых машин за тот же период.

Наиболее популярной маркой среди подержанных авто был Volkswagen. В феврале украинские номера получили 4599 машины. На 2-м месте Ford с показателем 2609 авто в месяц. 3-е место заняла марка Renault - 2233 машины. 4-е место у Skoda - 2173 авто, 5-е - Hyundai - 1775.

Жесткий карантин и перекрытые границы не повлияли на желание украинцев иметь авто. В прошлом году отечественные автолюбители потратили на импортные машины $3,5 млрд. Это на 110 млн меньше, чем 2019-го.