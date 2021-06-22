Спрогнозировали курс доллара на неделю

 
Ексклюзивы
1/5
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 225
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 405
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 936
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 846
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1485
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2466
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3519
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 216
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 900
Фото
Все фото
15
11
4
15
15
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 900
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 216
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 846
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 756
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 918
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 81
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
вторник, 22 июня 2021 21:10

Спрогнозировали курс доллара на неделю

  Комментировать
Спрогнозировали курс доллара на неделю
За прошедшую неделю курс доллара на всех сегментах валютного рынка вырос на 0,7-1,0%. Фото: pixabay.com

В течение недели курс доллара умеренно вырастет к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,4 гривен. Наличный доллар в банках может торговаться около 27,3-27,5 гривен", - говорит Вадим Иосуб, аналитик "Альпари".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В июле увеличат пенсии: как на это повлияет стаж

За прошедшую неделю курс доллара на всех сегментах валютного рынка вырос на 0,7-1,0%.

В прошлый понедельник курс доллара составлял 27 грн. Во вторник, 22 июня - 27,19 грн.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спрогнозировали курс доллара на неделю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Завершилось формирование подразделений КОРД - фото

80 лет назад началась немецко-советская война - фото

Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 12394
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 12276
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 5787
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 5355
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 4554
Экономика
Минобороны не стало закупать украинские беспилотники
Минобороны не стало закупать украинские беспилотники Просмотров: 63
Решение проблемы поборов с моряков блокируют Кисель и Негулевский - СМИ
Решение проблемы поборов с моряков блокируют Кисель и Негулевский - СМИ Просмотров: 108
Зеленскому стоит национализировать облгазы Фирташа и Левочкина - блоггер
Зеленскому стоит национализировать облгазы Фирташа и Левочкина - блоггер Просмотров: 117
Начался сезон малины: сколько просят за килограмм
Начался сезон малины: сколько просят за килограмм Просмотров: 351
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
Америка заморозила военную помощь Украине - что о нас пишет мировая пресса
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
Голосов: 26571
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть