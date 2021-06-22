Спрогнозировали курс доллара на неделю

За прошедшую неделю курс доллара на всех сегментах валютного рынка вырос на 0,7-1,0%. Фото: pixabay.com

В течение недели курс доллара умеренно вырастет к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,4 гривен. Наличный доллар в банках может торговаться около 27,3-27,5 гривен", - говорит Вадим Иосуб, аналитик "Альпари".

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За прошедшую неделю курс доллара на всех сегментах валютного рынка вырос на 0,7-1,0%.

В прошлый понедельник курс доллара составлял 27 грн. Во вторник, 22 июня - 27,19 грн.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.