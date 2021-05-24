Спрогнозировали курс доллара на неделю

К концу недели доллар ослабнет до 27,3 грн. Банки будут продавать валюту по 27,2-27,4 грн/долл.

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6 процентов", - объясняет аналитик Alpari Вадим Иосуб.

Автор: pixabay.com На этой неделе банки будут продавать валюту по 27,2-27,4 гривен за доллар.

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Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 27,61 до 27,46 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.