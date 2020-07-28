Спрогнозировали, как изменятся цены на АЗС за неделю

Цены на АЗС за неделю могут вырасти еще на 50-60 коп./л. Фото: pixabay.com

Цены на АЗС начали расти из-за колебаний курса валют.

"Бензин дорожает из-за ожидания дальнейшего обесценивания гривны. В стоимость трейдеры закладывают в том числе риски удорожания доллара, ведь до 80% у нас импортируется", - говорит Геннадий Рябцев с научно-технического центра "Психея", пишет "Сегодня".

Добавляет, что цены за неделю могут вырасти еще на 50-60 коп./л.

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"Рост розничных цен начался в конце июня. С того момента они выросли в среднем на 90 копеек. Операторы, работающие в эконом-сегменте, за 24-27 июля повысила стоимость бензина и дизтоплива на 10-70 копеек. За 24-27 июле розничные сети АЗС повысили цены на сжиженный газ в пределах 10-25 копеек", - говорит директор А-95 Сергей Куюн.

По его словам, оптовые поставки автогаза снова подорожали. Поэтому на неделе цены на АЗС могут вырасти на 20-30 коп. Также есть потенциал к росту на 1 грн/л стоимости бензинов и ДТ в некоторых сетях.

В среднем бензин марки А-95 на АЗС по стране продают по 22,87 грн/л. Литр ДТ стоит 22,3 грн. Автогаз в среднем можно приобрести по 11,7 грн/л.