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пятница, 06 сентября 2019 09:45

Спрогнозировали цену хлеба до конца года

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Спрогнозировали цену хлеба до конца года
doyarushka.com

В Украине стоимость хлеба будет расти каждый месяц до конца года.

"Стоимость хлеба будет расти каждый месяц на 1-1,5% к концу года. Сейчас в среднем хлеб стоит от 22 грн за килограмм", - сказал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко УНН.

Также он добавил, что за последние 9 месяцев стоимость хлеба выросла на 9%.

Напомним, за месяц цена на сало выросла на 0,3%.

Кроме того, за месяц в Украине подорожали макаронные изделия - на 0,2%, до 18,31 грн за кг.

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С января по июнь 2019-му цена хлеба в Украине выросла на 9%, свидетельствуют данные Госкомстата. В июле стоимость подскочила еще на 0,7%. К концу осени хлеб, муку и макаронные изделия могут подорожать на 15%, прогнозируют эксперты Экономического дискуссионного клуба.

В этом году получим хороший урожай зерна. Но цена на хлеб зависит от стоимости топлива и удобрений. Они ощутимо подорожали. Никто не будет продавать зерно ниже себестоимости, сколько его вырастили бы.

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