Спецтехноэкспорт заявил об оборонных экспортных контрактах на сумму $ 337 млн

С начала года госпредприятие "Спецтехноэкспорт" заключило новых контрактов на сумму $ 337 млн. Фото: Укринформ

В течении семи месяцев 2019 госпредприятие "Спецтехноэкспорт" (один из спецэкспортеров ГК Укроборонпром), заключило новые внешнеэкономические контракты общей стоимостью $337 млн. Об этом сообщил Владислав Бельбас, директор "Спецтехноэкспорта" в своем интервью изданию Defense Express, сообщает пресс-служба компании. По его словам, это рекордный показатель за последние десять лет работы спецэкспортера.

"Что касается подписания новых контрактов, то мы уже превысили прошлогодние показатели. По состоянию на сегодня (семь месяцев 2019) мы уже подписали новых контрактов общей стоимостью $337 млн. Это новый рекордный показатель компании за последние 10 лет. Теперь главное, чтобы внутри страны меньше палки в колеса ставили в процессе их реализации", - отметил Бельбас.

В прошлом году "Спецтехноэкспорт" отчитался о $282,5 млн новых контрактов за 12 месяцев 2018 года. В 2017 году компания заключила $114,4 млн новых контрактов.

Общий объем экспорта вооружений Украины в последние годы оценивается в $600-700 млн. В довоенный период Украина в среднем ежегодно зарабатывала $ 1 млрд на продаже вооружений.

Как заявил ранее новый глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, госконцерн планирует увеличить экспорт вооружения в 5 раз к 2025 году и достичь показателя $2 млрд в год. Напомним, по сообщениям СМИ Мустафа Найем может стать заместителем директора Укроборонпрома. 30 августа президент Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором Укроборонпрома. Как отмечалось ранее, Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" обратилось с открытым письмом к и.о. председателя Службы безопасности Украины Ивану Баканову.