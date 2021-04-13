Спецпропусков на транспорт не хватает. Бизнес призывает к цифровизации

На этой неделе ни один бизнес пропусков больше не получит. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве не хватает спецпропусков для сотрудников критической инфраструктуры - производителей продуктов питания, аптек.

Некоторые представители критической инфраструктуры отмечают, что вообще не получили пропусков, а некоторые - получили не в количестве, необходимом для обеспечения работы предприятий, сообщают в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Вместе с тем, непонятным остается принцип их выдачи, при котором одни предприниматели получают пропуска, а другие - нет. Более того, как сообщили компаниям-членам Ассоциации в КГГА, количество пропусков в выдаче исчерпано, поэтому на этой неделе ни один бизнес пропусков больше не получит", - говорится в пресс-релизе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто не получит "карантинные" 8 тыс. грн: Кабмин обновил перечень

Европейская Бизнес Ассоциация призывает Киевскую городскую администрацию отреагировать на ситуацию.

"Как вариант, чтобы сделать процедуру выдачи спецпропусков для общественного транспорта эффективной и прозрачной - ввести ее в диджитал формате. В трудные времена власть и бизнес должны идти бок о бок чтобы выстоять. Поэтому бизнес надеется, Киеву удастся стать примером эффективной работы и диалога с бизнесом, который сейчас происходит довольно непросто", - сообщают в Ассоциации.

Предприятия, которые вынуждены закрыться на время карантина, предлагают освободить от уплаты единого социального взноса. Также планируется ввести мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки.