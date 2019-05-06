Создали список "креативных" профессий

При формировании перечня были использованы методологии в сфере культуры Евростата, ЮНЕСКО, Великобритании Фото: loyer.com.ua

Кабинет министров Украины создал перечень креативных индустрий.

При формировании перечня были использованы методологии в сфере культуры Евростата, ЮНЕСКО, Великобритании, пишет Сегодня.

"Применение перечня видов экономической деятельности, которые относятся к креативным индустриям, позволит определить их вклад в валовый внутренний продукт страны (ВВП) долю лиц, занятых в этих сферах, количество предприятий и их оборот", - рассказали в правительстве.

К креативным индустриям теперь пренадлежат аудиовизуальное искусство - кино, телевидение, видео, анимация, мультипликация, дизайн и мода, "новые медиа", информационно-коммуникационные технологии - программное обеспечение, видеоигры, цифровые технологии - 3D-принтер, виртуальная реальность, реклама, маркетинг, связи с общественностью.

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В перечне находятся народные художественные промыслы, визуальное - живопись, графика, скульптура, фотография, и сценическое искусство - музыка, театр, танец, цирк, литература, издательская деятельность и печатные СМИ, архитектура и урбанистика, библиотеки, архивы и музеи.

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