"Совковые практики" - уволились три директора департаментов Нацбанка

Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении. Фото: Facebook

1 июля уволился директор департамента сопровождения кредитов НБУ Олег Новаковский. Он был на должности с 2017 года.

"С абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти шесть лет не был выдан с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц или потому, что так решило руководство. Я был счастлив работать вместе с невероятными профессионалами и сильными личностями. Работать в организации, которая доказала, что государственное учреждение в Украине может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным. Которое, к сожалению, продемонстрировало также и то, что вроде бы забытые совковые практики могут быть восстановлены быстрее чем за год", - сообщил Новаковский.

Ранее в тот же день об отставке сообщили директор департамента лицензирования Александр Бевз и директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

Бевз ушел в отставку вместе с отделом.

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"Наша команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении. Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем тут работать. Однако продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивными решениями, по нашему мнению, недопустимы в Национальном банке Украины", - объяснил Александр Бевз причины своего увольнения.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что украинский банковский сектор продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил в публикации для американского аналитического центра Atlantic Council, передает Укринформ. По его словам, украинские банки довели в период пандемии, что способны отвечать современным вызовам в сфере капитала, ликвидности, доходности и технологических инноваций.