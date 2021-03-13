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суббота, 13 марта 2021 15:41

Состояние украинских богачей увеличились - Forbes

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Состояние украинских богачей увеличились - Forbes
Forbes обновил список украинских богачей

Рейтинг миллиардеров Украины y Forbes изменился. Состояние большинства - выросли.

"Дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть время стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы - исторические максимумы ", - говорится в сообщении Forbes

Ринат Ахметов. Состояние выросло до $ 7,6 млрд.

Активи:

Метbнвест $3,3 млрд.
ДТЕК $2,1 млрд.
Недвижимость$0,7 млрд.
ПУМБ $0,3 млрд.
Лемтранс $0,3 млрд.
Другие активы $0,9 млрд.


Віктор Пинчук. Состоянине выросло до $2,5 млрд. дол. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.
Активы:

Недвижимость $0,8 млрд
Денежныесредства $0,7 млрд.
Interpipe $0,5 млрд.
Другие активы $0,5 млрд.


Константин Жеваго. Состояние выросло до $2,1 млрд. В июне 2020 року Forbes Украина оценивал его в 1,1 млрд.
Активы:

Ferrexpo $1,4 млрд.
Arterium $0,3 млрд.
Денежные средства $0,3 млрд.
Другие средства $0,1 млрд.


Игорь Коломойский. Состояние выросло до $1,8 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1 млрд.

Активы:

Нафтогазовые активы $0,7 млрд.
Металургические активы $0,4 млрд.
Денежные средства $0,2 млрд.
Недвижимость $0,1 млрд.
Днепроазот $0,1 млрд.
Медиа $0,1 млрд.
Другие активы $0,2 млрд.

Геннадій Боголюбов. Состояние выросло до $1,7 млрд. В июне 2020 Forbes Украина оценивал его в $1,2 млрд.
Активы:

Нафтогазовые активы $0,7 млрд.
Денежные средства $0,5 млрд.
Інші активи $0,5 млрд.


Петро Порошенко. Состояние выросло до $1,6 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,4 млрд.
Активы:

Roshen $1,1 млрд.
Денежные средства $0,2 млрд.
Укрпроминвест-Агро $0,1 млрд.
Другие активы $0,2 млрд.

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Вадим Новинський. Состояние $1,4 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его о в $810 млн.
Активы:

Метинвест $1,1 млрд.
Денежные средства $0,1 млрд.
Enwell Energy $0,1 млрд.
Другие активы $0,1 млрд.


Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевой актив - МХП.

США дали сигнал всем, что с олигархом Игорем Коломойским нежелательно иметь дело.

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