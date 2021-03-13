Состояние украинских богачей увеличились - Forbes

Forbes обновил список украинских богачей

Рейтинг миллиардеров Украины y Forbes изменился. Состояние большинства - выросли.

"Дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть время стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы - исторические максимумы ", - говорится в сообщении Forbes

Ринат Ахметов. Состояние выросло до $ 7,6 млрд.

Активи:

Метbнвест $3,3 млрд.

ДТЕК $2,1 млрд.

Недвижимость$0,7 млрд.

ПУМБ $0,3 млрд.

Лемтранс $0,3 млрд.

Другие активы $0,9 млрд.



Віктор Пинчук. Состоянине выросло до $2,5 млрд. дол. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.

Активы:

Недвижимость $0,8 млрд

Денежныесредства $0,7 млрд.

Interpipe $0,5 млрд.

Другие активы $0,5 млрд.



Константин Жеваго. Состояние выросло до $2,1 млрд. В июне 2020 року Forbes Украина оценивал его в 1,1 млрд.

Активы:

Ferrexpo $1,4 млрд.

Arterium $0,3 млрд.

Денежные средства $0,3 млрд.

Другие средства $0,1 млрд.



Игорь Коломойский. Состояние выросло до $1,8 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1 млрд.

Активы:

Нафтогазовые активы $0,7 млрд.

Металургические активы $0,4 млрд.

Денежные средства $0,2 млрд.

Недвижимость $0,1 млрд.

Днепроазот $0,1 млрд.

Медиа $0,1 млрд.

Другие активы $0,2 млрд.

Геннадій Боголюбов. Состояние выросло до $1,7 млрд. В июне 2020 Forbes Украина оценивал его в $1,2 млрд.

Активы:

Нафтогазовые активы $0,7 млрд.

Денежные средства $0,5 млрд.

Інші активи $0,5 млрд.



Петро Порошенко. Состояние выросло до $1,6 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,4 млрд.

Активы:

Roshen $1,1 млрд.

Денежные средства $0,2 млрд.

Укрпроминвест-Агро $0,1 млрд.

Другие активы $0,2 млрд.

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Вадим Новинський. Состояние $1,4 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его о в $810 млн.

Активы:

Метинвест $1,1 млрд.

Денежные средства $0,1 млрд.

Enwell Energy $0,1 млрд.

Другие активы $0,1 млрд.



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