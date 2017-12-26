Сообщили о запрете экспорта золота

Запрет на вывоз драгоценных металлов не имеет отношения к туристам и частным лицам. Фото: Hyser

На 2018 год Украина сохранила квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгоценных металлов. То есть экспорт перечисленных товаров из Украины находится под запретом.

Кабмин 20 декабря одобрил постановление "Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квот на 2018 год", передает "Сегодня".

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Запрет на вывоз драгоценных металлов не имеет отношения к туристам и частным лицам. Касается только экспортных торговых операций.

В конце 2016 года правительство продлило запрет на экспорт золота и серебра из Украины на 2017 год.

Швейцарские ученые, которые проанализировали канализационные стоки страны, пришли к выводу, что концентрация драгоценных металлов в них чрезвычайно высока, и ежегодно из страны "убегают" $3,5 млн.