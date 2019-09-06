Сообщили, когда состоятся газовые переговоры с Россией

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Фото: ТСН

В сентябре пройдут газовые переговоры между Россией и Украиной при участии Евросоюза.

"Хорошо поговорил с министром энергетики России Новаком. Договорились провести следующие трехсторонние газовые переговоры в этом месяце", - написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

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Он отметил, что точную дату переговоров сообщат после консультаций с украинской стороной.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередные газовые переговоры запланировали провести в сентябре 2019-го. До этого их ждали сразу после президентских выборов в Украине. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.