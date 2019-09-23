Сообщили, когда пенсия вырастет

В марте 2020-го проведут индексацию пенсий. Фото: Уніан

В марте 2020-го пенсии украинцев вырастут на 12-13%.

"Повышение пенсий будет. В марте будем индексировать выплаты. В том числе, повышение пенсий будет происходить за счет роста прожиточного минимума", - заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, пишет УНН.

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Пенсия вырастет на 12-13% - это половина от инфляции в этом году и половина от роста фонда заработной платы, добавила Третьякова.

"Парламент дал установку правительству преодолеть разницу между сегодняшним прожиточным минимумом и тем реальным прожиточным минимумом, который власть должна обеспечить пенсионерам в соответствии с нормами Конституции. Кстати, мы впервые в статьи 7 о Государственном бюджете проанонсировали прожиточный минимум как честный прожиточный минимум", - отметила нардеп.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год. Курс гривны на конец следующего года прогнозируют 28,2 за доллар. Рост экономики ожидается на уровне 3,3%.