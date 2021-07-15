SOCAR близка к приобретению АЗС Glusco, но власти Украины запрещают

 
Ексклюзивы
1/5
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 423
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 432
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 549
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1116
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 504
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 549
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 963
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6966
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
3
7
14
5
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Видео
Все видео
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Интервью
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1116
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 504
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 549
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 333
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 477
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1989
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
четверг, 15 июля 2021 15:20

SOCAR близка к приобретению АЗС Glusco, но власти Украины запрещают

  Комментировать
SOCAR близка к приобретению АЗС Glusco, но власти Украины запрещают
Компания Socar New Energy станет новым владельцем сети АЗС Glusco. Фото: SOCAR

Компания Socar New Energy, зарегистрированная на Кипре, станет новым владельцем сети автомобильных заправочных станций Glusco. Прежде уже было известно, что данная компания стала оператором для поставки топлива Роснефти на территорию Украины.

Об этом сообщает Enkorr.

Для данной сделки длительное время подбирали определённую структуру. По итогу было решено, что сделка будет завершена на 100%, то есть права на Glusco Energy перейдут к Socar New Energy.

На данный момент новость неофициальна, однако собеседник Enkorr говорит о том, что информация поступит уже в ближайшее время и будет зарегистрирована у кипрской компании.

Чтобы приступить к работе на территории Украины, компании потребуется разрешение Антимонопольного комитета, а также разрешение на сотрудничество с другими странами, откуда идёт деятельность.

За последние годы между Украиной и Азербайджаном сильно улучшились отношения в сфере поставки нефтепродуктов. Более того, именно Азербайджан стал одним из наиболее ценных поставщиков для Украины.

Подобное решение со стороны СОКАР вполне логично, ведь им требуется расширять собственный бизнес на территории Украины, а нефтепродукты в этом деле являются определяющими.

Пока информацию официально не подтвердили, в сети рассуждают, что президент Украины Владимир Зеленский якобы дал свой отказ на покупку сети АЗС.

Становится непонятно, что именно хочет сделать президент Украины, ведь подобное решение может серьёзно испортить отношения между двумя странами.

В прошлом году Зеленский называл отношения между Украиной и Азербайджаном "особенными". Связано это с проблемой доставки нефти в Украину с территории Российской Федерации.

Для правительства Азербайджана подобное решение со стороны Украины может оказаться враждебным, его могут понять совершенно не так. Отметим, что Азербайджан всегда поддерживал отличные отношения с Украиной, помогая даже в самые трудные периоды страны.

О том, как закончится данная сделка, мы узнаем уже в ближайшие недели. После этого нужно будет разрешение со стороны Антимонопольного комитета Украины, чтобы сделка считалась завершенной и правильной с юридической стороны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «SOCAR близка к приобретению АЗС Glusco, но власти Украины запрещают». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Разорвали соглашение с Москвой

Запустили "Большое строительство"

В столице открыли университет

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
26
 Просмотров: 11997
Луческу отказался от главного таланта &quot;Динамо&quot;
Луческу отказался от главного таланта "Динамо" Просмотров: 11115
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8730
&quot;Депутаты показали свой пещерный уровень&quot; - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
 1 Просмотров: 5481
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых Просмотров: 5139
Экономика
Несовершеннолетние на поле возле Винницы собирали малину - как проходят проверки предпринимателей
Несовершеннолетние на поле возле Винницы собирали малину - как проходят проверки предпринимателей Просмотров: 63
Аптекам запретили продавать детям лекарства
Аптекам запретили продавать детям лекарства Просмотров: 108
Цены на базовые продукты ударят по карману украинцев - что подорожает осенью
Цены на базовые продукты ударят по карману украинцев - что подорожает осенью Просмотров: 288
Победа для Украины и союзников: суд ЕС ограничил поставки российского Газпрома
Победа для Украины и союзников: суд ЕС ограничил поставки российского Газпрома Просмотров: 855
Когда поднимут зарплаты медикам - объяснение МОЗ
Когда поднимут зарплаты медикам - объяснение МОЗ Просмотров: 198
Больше всего комментируют
12
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
10
Аваков подал в отставку
6
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
5
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
1
Разоблачили шпиона РФ, собиравшего данные о военных и чиновниках
Голосов: 26681
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть