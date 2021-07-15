SOCAR близка к приобретению АЗС Glusco, но власти Украины запрещают

Компания Socar New Energy станет новым владельцем сети АЗС Glusco. Фото: SOCAR

Компания Socar New Energy, зарегистрированная на Кипре, станет новым владельцем сети автомобильных заправочных станций Glusco. Прежде уже было известно, что данная компания стала оператором для поставки топлива Роснефти на территорию Украины.

Об этом сообщает Enkorr.

Для данной сделки длительное время подбирали определённую структуру. По итогу было решено, что сделка будет завершена на 100%, то есть права на Glusco Energy перейдут к Socar New Energy.

На данный момент новость неофициальна, однако собеседник Enkorr говорит о том, что информация поступит уже в ближайшее время и будет зарегистрирована у кипрской компании.

Чтобы приступить к работе на территории Украины, компании потребуется разрешение Антимонопольного комитета, а также разрешение на сотрудничество с другими странами, откуда идёт деятельность.

За последние годы между Украиной и Азербайджаном сильно улучшились отношения в сфере поставки нефтепродуктов. Более того, именно Азербайджан стал одним из наиболее ценных поставщиков для Украины.

Подобное решение со стороны СОКАР вполне логично, ведь им требуется расширять собственный бизнес на территории Украины, а нефтепродукты в этом деле являются определяющими.

Пока информацию официально не подтвердили, в сети рассуждают, что президент Украины Владимир Зеленский якобы дал свой отказ на покупку сети АЗС.

Становится непонятно, что именно хочет сделать президент Украины, ведь подобное решение может серьёзно испортить отношения между двумя странами.

В прошлом году Зеленский называл отношения между Украиной и Азербайджаном "особенными". Связано это с проблемой доставки нефти в Украину с территории Российской Федерации.

Для правительства Азербайджана подобное решение со стороны Украины может оказаться враждебным, его могут понять совершенно не так. Отметим, что Азербайджан всегда поддерживал отличные отношения с Украиной, помогая даже в самые трудные периоды страны.

О том, как закончится данная сделка, мы узнаем уже в ближайшие недели. После этого нужно будет разрешение со стороны Антимонопольного комитета Украины, чтобы сделка считалась завершенной и правильной с юридической стороны.