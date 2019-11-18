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понедельник, 18 ноября 2019 10:32

Снять деньги с карточки будет проще: Нацбанк предложил нововведения

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Снять деньги с карточки будет проще: Нацбанк предложил нововведения
Нацбанк продолжает способствовать развитию безналичных операций. Фото: mediator.te.ua

Украинцам могут позволить снимать наличные в кассах магазинов или кафе. Соответствующее предложение Нацбанк вынес на обсуждение общественности.

Таким образом, регулятор может позволить гражданам получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций, сообщила пресс-служба НБУ.

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Это повлияет на уменьшение уровня теневой торговли, дальнейшего развития безналичных расчетов, рост финансовой инклюзии граждан.

Кроме того, такие нормы содержит принятый закон о внесении изменений в закон о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

С 5 ноября населению разрешили покупать валюту без ограничений по сумме. Ранее лимит составлял 150 тыс. грн в день.

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Дата
18
ноября

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