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вторник, 14 января 2020 07:10

Снова подешевел: курс валют на 14 января

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Снова подешевел: курс валют на 14 января
Доллар подешевел на 4 копейки. Фото: fakty.ua

Национальный банк Украины на 14 января установил курс доллара на уровне 23,93 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было на выходных.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 3 коп. Стоит 26,62 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,99 грн. Продают по 24,08 грн.

За евро предлагают 26,49 грн. Продают по 26,63 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

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