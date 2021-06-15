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вторник, 15 июня 2021 13:07

Снимают квартиру и крушат ради "хайпа". Как заработать на посуточной аренде

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Снимают квартиру и крушат ради &quot;хайпа&quot;. Как заработать на посуточной аренде
В последнее время владельцы квартир или субарендаторы расслабились и перестали ходить на встречи с арендаторами. Говорят им, где находятся ключи. Фото: pixabay.com

В Киеве цены на посуточную аренду жилья стартуют от 500-600 грн. Хозяин такой квартиры в среднем зарабатывает 26 тыс. грн в месяц. Это вдвое больше, чем на долгосрочной аренде. Правда, здесь есть дополнительные хлопоты и риски, рассказал Gazeta.ua Сергей Курганов, гендиректор риэлторского объединения "ПРОСТОР".

"Более защищенными всегда будут те, кто сдает собственное жилье длительно. В отношении посуточной аренды есть опасность встретить блогеров, которые снимают квартиру ради "хайпа". На видеокамеру крушат мебель, технику. Во-первых, надо понимать, что такие действия незаконны. Ведь речь идет об умышленном повреждении имущества. В зависимости от последствий предусмотрены штрафы и лишение свободы. Поскольку блогеры самостоятельно фиксируют свое преступление, то такую запись в суде можно использовать в качестве доказательства. С другой стороны, это могут быть постановочные разгромы. Например, квартиру готовят к ремонту. С согласия собственника на видеокамеру позволяют крушить стены и мебель. Бывает, когда посуточно арендуют квартиры с дорогой техникой и мебелью. Далее все это выносят, перепродают. Ранее довольно часто были случаи, когда люди снимали квартиру на сутки, на принтере подделывали документы и сдавали жилье длительно. Таким образом получали не только оплату за первый месяц аренды, но и залоговую стоимость", - говорит Сергей Курганов.

По словам эксперта, на 100% защититься невозможно. Однако есть определенные вопросы-маркеры, с помощью которых можно распознать мошенников.

"Например: почему посуточная аренда? Чем занимается арендатор? Во-вторых, все надо делать легально и официально. Тогда любые вопросы будут решаться гораздо проще. Сегодня же рынок недвижимости в основном находится "в тени". С каждым, кто заезжает в квартиру, нужно заключать письменное соглашение. Пусть это будет небольшой договор или акт о намерениях. Главное, чтобы человек собственноручно его подписал. Также необходимо проверять документы. Человек, который не имеет плохих намерений, предоставит их", - говорит он.

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На выходе из квартиры можно установить видеокамеру. Непосредственно в жилище это делать запрещено.

"Иначе будете вмешиваться в частную жизнь. Также можно подключить сигнализацию. Охрана обычно приезжает быстро. Кроме того, стоит застраховать жилье. Еще интересный момент. В последнее время владельцы квартир или субарендаторы расслабились и перестали ходить на встречи с арендаторами. Говорят им, где находятся ключи. Деньги просят сбросить на карту. Некоторые вообще ставит замки с дистанционным управлением и направляют код, чтобы открыть дверь. То есть нет контакта с людьми. В таких случаях риск нарваться на недобросовестных квартирантов растет", - отметил Сергей Курганов.

Чаще всего посуточно арендуют квартиры возле мест-магнитов. Например, выставочных центров.

"Также популярно жилье возле медгородков, учебных заведений. Там круглый год квартиру можно сдавать посуточно. Популярное жилье у бизнес-центров. Снимают работники, приезжающие в командировку на несколько дней. Спрос будет и на жилье, расположеное вблизи концертных залов. Однако туда люди приезжают "оторваться" и хорошо отдохнуть. Возможно, им захочется продолжить праздник в квартире. Поэтому риски гораздо больше", - подытожил эксперт.

Блогерша, которая разгромила с друзьями гостиничный номер в Киеве, сняла апартаменты для вечеринки. Тtiisshhiinnaa разместила несколько сториз, на них они выпивали и развлекались. Отметила, что они сняли два номера.

На кадрах видно обрисованные стены и зеркало в ванной, залитый водой пол, перевернутую мебель. Блогерша призналась, что ее приятель Сергей сломал кровать, которая ему "не понравилась".

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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