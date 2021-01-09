Шмыгаль рассказал о помощи бизнесу во время карантина

Правительству удалось сохранить 550 тыс. рабочих мест. Фото: Reuters

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс. рабочих мест.

"Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн", - написал Шмыгаль в Facebook.

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Добавил, что благодаря государственной поддержке в 2020 году трудоустроили более 600 тыс. граждан.

Покупку некоторых товаров на время карантина решили ограничить, чтобы уменьшить количество контактов. Об этом на брифинге 9 января рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. На время жесткого карантина запрещена продажа одежды и игрушек. По словам министра, такое решение приняли не потому, что на этих товарах вирус распространяется активно.