Шмыгаль рассказал о помощи бизнесу во время карантина

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1845
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 846
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3258
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2430
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 558
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4716
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 945
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
7
7
5
14
3
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 252
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7488
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 288
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5436
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 558
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 729
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
суббота, 09 января 2021 18:40

Шмыгаль рассказал о помощи бизнесу во время карантина

  Комментировать
Шмыгаль рассказал о помощи бизнесу во время карантина
Правительству удалось сохранить 550 тыс. рабочих мест. Фото: Reuters

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс. рабочих мест.

"Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн", - написал Шмыгаль в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Статистика дня: сколько украинцев заболели на Covid-19 8 января

Добавил, что благодаря государственной поддержке в 2020 году трудоустроили более 600 тыс. граждан.

Покупку некоторых товаров на время карантина решили ограничить, чтобы уменьшить количество контактов. Об этом на брифинге 9 января рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. На время жесткого карантина запрещена продажа одежды и игрушек. По словам министра, такое решение приняли не потому, что на этих товарах вирус распространяется активно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шмыгаль рассказал о помощи бизнесу во время карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Отрылся цирк

В кинотеатре сгорели дети

Apple представила iPhone

Самое читаемое
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной 1 Просмотров: 22251
&quot;Минималки хватит на полноценную жизнь&quot; - украинец о Канаде
"Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде
 Просмотров: 10836
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице 1 Просмотров: 9612
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
9
 Просмотров: 9171
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
 Просмотров: 7929
Экономика
Когда пройдет референдум о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам
Когда пройдет референдум о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам Просмотров: 252
Что будет с долларом в 2021 году
Что будет с долларом в 2021 году Просмотров: 981
Тарифы на газ могут вырасти
Тарифы на газ могут вырасти Просмотров: 774
Начать карьеру в международной компании: каких специалистов ждут на стажировку
Начать карьеру в международной компании: каких специалистов ждут на стажировку Просмотров: 387
Крупнейшая сделка на рынке люкса. Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16 млрд
Крупнейшая сделка на рынке люкса. Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16 млрд Просмотров: 360
Больше всего комментируют
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
1
МОЗ отметило, какие шансы попадания российской вакцины на украинский рынок
1
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
1
В бикини посреди пустыни. 50-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж
Голосов: 25885
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть