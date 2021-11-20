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воскресенье, 21 ноября 2021 00:28

Шмыгаль прокомментировал возможность веерных отключений электроэнергии в Украине

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Шмыгаль прокомментировал возможность веерных отключений электроэнергии в Украине
Правительство не планирует веерных отключений электричества. Фото: Pixabay

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что ни Кабинет министров, ни регулятор не планируют веерные отключения электроэнергии в Украине. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Веерные отключения - это сложная государственная процедура, которой управляет оператор систем распределения. Они заключаются в системном отключении регионов, то есть целых областей, или целых районов по меньшей мере. Эти вещи объявляются, принимаются соответствующие решения, которые являются публичными. И обычно общество о таких отключениях знает "И это разный масштаб и уровень по сравнению с плановыми ремонтами, которые происходят в сети. На сегодняшний день ни одной организацией, регулятором, правительством, никем в Украине не планируются веерные отключения. таких планов подготовки нет", - рассказал Шмигаль.

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Глава правительства подчеркнул, что в течение года в отдельных регионах, населённых пунктах проводятся плановые ремонты сетей. Об их сроках и ответственных за работы можно узнать на сайте Министерства энергетики.

18 ноября Беларусь прекратила недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину.

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