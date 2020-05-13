Шмыгаль поставил точку в вопросе цены на электричество

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до конца года увеличивать не будут.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 мая.
"В средствах массовой информации распространяется ложная информация о якобы увеличении тарифов на электроэнергию. Не стоит вводить граждан в заблуждение. В этом году цена на электроэнергию для граждан будет неизменной - 1,68 гривен за киловатт", - сказал Шмыгаль.
Он пообещал, что правительство не допустит веерных отключений и обеспечит работу электростанций.
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В НКРЕКП предлагали отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-час. электроэнергии. Это решение позволило бы дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн и решить проблемы с "зеленым" тарифом.
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