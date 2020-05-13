Шмыгаль поставил точку в вопросе цены на электричество

Украинцы и дальше будут платить 1,68 грн за кВт. Фото: Reuters

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до конца года увеличивать не будут.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 мая.

"В средствах массовой информации распространяется ложная информация о якобы увеличении тарифов на электроэнергию. Не стоит вводить граждан в заблуждение. В этом году цена на электроэнергию для граждан будет неизменной - 1,68 гривен за киловатт", - сказал Шмыгаль.

Он пообещал, что правительство не допустит веерных отключений и обеспечит работу электростанций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электроэнергия для населения должна подорожать

В НКРЕКП предлагали отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-час. электроэнергии. Это решение позволило бы дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн и решить проблемы с "зеленым" тарифом.