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вторник, 11 августа 2020 12:50

Шмыгаль объяснил, почему не создали 500 тыс. обещанных рабочих мест

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Шмыгаль объяснил, почему не создали 500 тыс. обещанных рабочих мест
Премьер-министр Денис Шмыгаль: "Каждая гривна в строительстве создает рабочее место и еще 8 рабочих мест в сопутствующих отраслях". Фото: kmu.gov.ua

К маю не удалось создать 500 тыс. новых рабочих мест, потому что длился карантин. Он и сейчас продолжается, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Обязанности создать рабочие места никто из государства, власти, из правительства не снимает. Мы должны создать условия, чтобы люди имели возможность зарабатывать деньги и получить работу. Кабмин уже создал предпосылки для появления новых рабочих мест", - сообщил Шмыгаль, пишет "Радіо Свобода".

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По его словам, из фонда борьбы с Covid-19 выделили 35 млрд грн на программу "Велике будівництво". Также на строительство дорог, школ, садов, стадионов предоставили 100 млрд грн.

"Каждая гривна в строительстве создает рабочее место и еще 8 рабочих мест в сопутствующих отраслях. Сегодня 385 тысяч рабочих мест сохранили благодаря программам, в том числе благодаря рефинансированию и перекредитованию для малого и микробизнеса. Еще почти 220 тысяч официально трудоустроены через службу занятости", - добавил премьер.

В апреле 2020-го премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров в мае планирует создать около 500 тыс. новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц.

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