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воскресенье, 12 декабря 2021 03:37

Шмыгаль анонсировал постепенное снижение потребительской инфляции

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Шмыгаль анонсировал постепенное снижение потребительской инфляции
Потребительская инфляция в ноябре 2021 года в годовом исчислении замедлилась до 10,3% (с 10,9% в октябре). Фото: Facebook

Потребительская инфляция в ноябре 2021 года в годовом измерении замедлилась до 10,3% (с 10,9% в октябре). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

"В ноябре 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 10,3% (с 10,9% в октябре). Потребительская инфляция и в дальнейшем будет постепенно снижаться. Этому будут способствовать лучшие урожаи этого года, коррекция цен на мировых товарных рынках, сравнительно крепкий курс гривны в 2021 году, исчерпание эффектов низкой базы сравнения", - отметил он.

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По словам Премьер-министра, важную роль в сдерживании инфляции также сыграл меморандум с местными властями, благодаря которому тарифы на тепло и горячую воду остаются без изменений до конца отопительного сезона.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал бюджет на 2022 год. После внесения правок принятый документ предусматривает более 50 миллиардов гривен дополнительных доходов и расходов.

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