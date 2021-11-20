Шмигаль рассказал, когда в Украину привезут уголь из США

Первый корабль, который должен прийти в Украину, доставит топливо Центрэнерго. Фото: Лига

США будут поставлять Украине уголь из-за решения РФ прекратить поставки. Первый корабль должен прибыть в страну на следующей неделе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода". Он подчеркнул, что делегации государств договорились о том, что угольные компании США будут поставлять угли.

Глава правительства уточнил, что первый корабль, который должен прийти в Украину, доставит топливо Центрэнерго. Он рассказал, что Кабмин провел совещание по оплате и закупке следующих партий угля на декабрь, январь и февраль, и деньги для этого есть.

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"Есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, но морским транспортом есть информация, что первый корабль отправят в ближайшие дни", - добавил Шмигаль.

В начале месяца Россия заблокировала транзит угля из Казахстана для украинских ТЭС.