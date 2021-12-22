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среда, 22 декабря 2021 16:50

Шмигаль пообещал разобраться с черным снегом возле Бурштынской ТЭС

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Шмигаль пообещал разобраться с черным снегом возле Бурштынской ТЭС
Премьер подтвердил, что черный снег связан с ТЭС. Фото: "Суспільне Карпати"

Черный снег возле Бурштынской ТЭС является следствием ее работы.

Такое бывало раньше, сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на брифинге в Ивано-Франковске, передает "Укрінформ".

"Украина видела этот случай, когда снег был серого и черного цвета. Такие случаи были раньше. Действительно, это, очевидно, результат работы теплогенерирующего объекта", - отметил Шмигаль,

Вопрос работы Бурштынской ТЭС находится на личном контроле у ​​исполняющего обязанности министра экологии Украины. Об этом обращение народных депутатов.

Шмигаль говорит, что в ближайшее время глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук придет на предприятие с инспекцией.

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"При необходимости будут подключены правоохранительные органы. Безусловно, станция является сертифицированным и лицензированным объектом. Безусловно, он подлежит контролю со стороны государства", - отметил Шмигаль.

В Галиче Ивано-Франковской области близ Бурштынской ТЭС выпал черный снег. Черный снег также был замечен в окрестных селах. Жители говорят, что сколько существует Бурштынская ТЭС, с тех пор постоянно есть какие-то выбросы и пыль в воздухе. Черный снег здесь видят не в первый раз. По мнению местных, это происходит из-за того, что на Бурштынской ТЭС ночью отключают очистные фильтры.

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22
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