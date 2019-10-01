Слухи о возможной монополизации рынка "Корвалола" и росте цены на препарат беспочвенны – юрист

Возможное судебное решение по делу "Корвалола" может устранить случаи недобросовестной конкуренции

Судебное решение по делу "Корвалола" никоим образом не повлияет на стоимость препарата, заявил директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук. По его словам, все разговоры о возможной монополизации рынка в случае запрета компании "Дарница" использовать торговое обозначение "Корвалол" – не имеют под собой никаких оснований.

"Я бы хотел обратиться ко всем: и зрителям, и пациентам, и тем людям, которые применяют лекарственные средства, когда речь идет о названии лекарственного препарата и брендировании лекарственного препарата, это не может быть объектом любой монополии. Поскольку препарат, на примере лекарственного средства "Корвалол", он не охраняется с точки зрения защиты прав интеллектуальной собственности как лекарственное средство. То есть каждый производитель, который разработал и доказал его эффективность, безопасность и вывел на рынок, может это сделать, но под собственным брендом, под собственным названием, которое ни в коей мере не должно быть похожим до степени смешения с любой другой зарегистрированной торговой маркой в Украине", – отметил Таранчук.

Украинское законодательство не запрещает фармацевтическим компаниям производить лекарственный препарат с таким же действующим веществом, как в "Корвалоле" производства "Фармак". А вот использовать бренд "Корвалол", согласно действующему украинскому законодательству, может только правообладатель торгового обозначения – компания "Фармак". Именно поэтому, возможно, судебное решение по делу "Корвалола" может устранить случаи недобросовестной конкуренции на фармацевтическом рынке.

"Это мы наблюдаем на примере известного бренда "Корвалол". Когда "Корвалол" на рынке Украины и еще 14 стран мира присутствует в производстве компании "Фармак", мы наблюдаем, что присутствует также препарат под названием "Корвалол-Дарница", который нарушает права интеллектуальной собственности, поскольку он является сходным до степени смешения. И это является проявлением недобросовестной конкуренции на рынке. Поскольку всегда проще взять и использовать уже известный бренд своего конкурента, в который вложены большие ресурсы по разработке, по качеству этого препарата, по его терапевтической эффективности, по узнаваемости данного препарата, то всегда проще взять и использовать этот бренд", – отметил юрист.

"Фармак" и "Дарница" уже 15 лет судятся за право использования обозначения "Корвалол". Эти лекарства "Фармак" (до 1993 года – "Киевский химико-фармацевтический завод имени Ломоносова") начал производить еще в 1960 году, а в начале 1990-х защитил свою торговую марку, сделав ее брендом. Но "Дарница" начала выпускать свой препарат с почти идентичным названием – "Корвалол-Дарница", апеллируя, что название "Корвалол" общеупотребительное. Сейчас "Дарница" судится с Министерством экономического развития Украины, которое признало обозначение "Корвалол" хорошо известным именно по отношению к компании "Фармак".