Слухи о возможной монополизации рынка "Корвалола" и росте цены на препарат беспочвенны – юрист

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3168
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2781
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 900
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7020
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9648
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2448
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3717
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 585
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 792
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 657
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6093
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 765
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 12:30

Слухи о возможной монополизации рынка "Корвалола" и росте цены на препарат беспочвенны – юрист

  Комментировать
Слухи о возможной монополизации рынка &quot;Корвалола&quot; и росте цены на препарат беспочвенны – юрист
Возможное судебное решение по делу "Корвалола" может устранить случаи недобросовестной конкуренции

Судебное решение по делу "Корвалола" никоим образом не повлияет на стоимость препарата, заявил директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук. По его словам, все разговоры о возможной монополизации рынка в случае запрета компании "Дарница" использовать торговое обозначение "Корвалол" – не имеют под собой никаких оснований.

"Я бы хотел обратиться ко всем: и зрителям, и пациентам, и тем людям, которые применяют лекарственные средства, когда речь идет о названии лекарственного препарата и брендировании лекарственного препарата, это не может быть объектом любой монополии. Поскольку препарат, на примере лекарственного средства "Корвалол", он не охраняется с точки зрения защиты прав интеллектуальной собственности как лекарственное средство. То есть каждый производитель, который разработал и доказал его эффективность, безопасность и вывел на рынок, может это сделать, но под собственным брендом, под собственным названием, которое ни в коей мере не должно быть похожим до степени смешения с любой другой зарегистрированной торговой маркой в Украине", – отметил Таранчук.

Украинское законодательство не запрещает фармацевтическим компаниям производить лекарственный препарат с таким же действующим веществом, как в "Корвалоле" производства "Фармак". А вот использовать бренд "Корвалол", согласно действующему украинскому законодательству, может только правообладатель торгового обозначения – компания "Фармак". Именно поэтому, возможно, судебное решение по делу "Корвалола" может устранить случаи недобросовестной конкуренции на фармацевтическом рынке.

"Это мы наблюдаем на примере известного бренда "Корвалол". Когда "Корвалол" на рынке Украины и еще 14 стран мира присутствует в производстве компании "Фармак", мы наблюдаем, что присутствует также препарат под названием "Корвалол-Дарница", который нарушает права интеллектуальной собственности, поскольку он является сходным до степени смешения. И это является проявлением недобросовестной конкуренции на рынке. Поскольку всегда проще взять и использовать уже известный бренд своего конкурента, в который вложены большие ресурсы по разработке, по качеству этого препарата, по его терапевтической эффективности, по узнаваемости данного препарата, то всегда проще взять и использовать этот бренд", – отметил юрист.

"Фармак" и "Дарница" уже 15 лет судятся за право использования обозначения "Корвалол". Эти лекарства "Фармак" (до 1993 года – "Киевский химико-фармацевтический завод имени Ломоносова") начал производить еще в 1960 году, а в начале 1990-х защитил свою торговую марку, сделав ее брендом. Но "Дарница" начала выпускать свой препарат с почти идентичным названием – "Корвалол-Дарница", апеллируя, что название "Корвалол" общеупотребительное. Сейчас "Дарница" судится с Министерством экономического развития Украины, которое признало обозначение "Корвалол" хорошо известным именно по отношению к компании "Фармак".

5 Канал
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Слухи о возможной монополизации рынка "Корвалола" и росте цены на препарат беспочвенны – юрист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Украинский завод выпустил доступное авто

В Варшаве Украинский поручили высший государственный пост

Мирных демонстрантов жестоко избили милиционеры

В Украину вернулось 7 тыс. эмигрантов

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 50284
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 44380
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 32231
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 31375
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 27072
Экономика
Без карточек и смартфонов: Ощадбанк позволил оплачивать покупки кольцом
Без карточек и смартфонов: Ощадбанк позволил оплачивать покупки кольцом Просмотров: 450
Украинцы больше тратят, чем зарабатывают - Госстат
Украинцы больше тратят, чем зарабатывают - Госстат Просмотров: 225
Без мелких монет и по новому времени: чего ждать украинцам в октябре
Без мелких монет и по новому времени: чего ждать украинцам в октябре
 Просмотров: 6651
Доллар не смог пересечь отметку 24 грн
Доллар не смог пересечь отметку 24 грн Просмотров: 1620
Налоги увеличиваться не будут - премьер-министр
Налоги увеличиваться не будут - премьер-министр Просмотров: 216
Больше всего комментируют
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
3
Отказалась говорить на украинском: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 21913
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua