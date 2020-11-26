Сломался газовый счетчик - новый должны установить бесплатно

Чтобы получить счетчик за счет бюджета нужно обратиться к своему облгазу с заявлением. Фото: pexels.com

С 1 января 2021 года украинцам, у которых не установлен газовый счетчик, могут прекратить поставки голубого топлива.

По закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", индивидуальный газовый счетчик должны устанавливать бесплатно. Расходы на это внесены в тариф "на распределение газа", сообщает Obozrevatel.

Чтобы получить счетчик за счет бюджета нужно обратиться к своему облгазу с заявлением. Установить его можно и самостоятельно. Однако в этом случае все расходы должен компенсировать облгаз. Механизм возмещения пока отсутствует.

Периодическую проверку счетчика в среднем проводят раз в 8 лет. Если прибор сломался, решение о его ремонте принимает облгаз. Проблема должна быть решена за 2 месяца после снятия устройства. На это время устанавливается временный счетчик из обменного фонда предприятия.

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Если прибор не подлежит ремонту, облгаз должен в течение 15 рабочих дней бесплатно установить свой счетчик газа. Поломанный счетчик должны вернуть его владельцу и предоставить письменное уведомление, что он не может быть отремонтирован.

Если облгаз своевременно не установил прибор, можно смело обращаться с жалобой в НКРЕКП.

2,3 млн домохозяйств не установили газовые счетчики. В Министерстве энергетики и угольной промышленности считают, что необходимо пересмотреть нормы потребления газа для таких потребителей.