Слишком просто или мало платят: когда стоит отказаться от работы

Отказаться от работы стоит, если вам предлагают не ту должность, на которую рассчитывали. Или вас не удовлетворяет уровень заработной платы. Фото: Інтерактивна бухгалтерія

Не стоит соглашаться на любое предложение работы. Даже если вы долгое время не можете трудоустроиться.

Сначала нужно обдумать все, что предлагает работодатель. Обратить внимание на плюсы и минусы вакансии, пишет Work.ua.

Условия работы не полностью удовлетворяют

Отказаться от работы стоит, если вам предлагают не ту должность, на которую рассчитывали. Или вас не удовлетворяет уровень заработной платы. Работодатели часто обещают карьерный рост или изменение условий труда в будущем. Однако, в большинстве случаев, этого придется долго ждать.

Работа слишком сложная или слишком простая

В первом случае вы сознательно рискуете. Если не оправдаете надежды, вас уволят. С другой стороны, если работа слишком простая, будете скучать. Со временем вам надоест работать и вы будете считать минуты до конца рабочего дня.

Сомневаетесь, что найдете общий язык с начальником

Если сомневаетесь, что сможете найти общий язык с руководством, не соглашайтесь на работу. Легкое раздражение со временем может перерасти в серьезный конфликт между вами.

Недружественная атмосфера в компании

Если понимаете, что коллектив не подходит вам, лучше не соглашаться на работу. Например, вам нравится работать в спокойных условиях, а в компании все громко разговаривают, суетятся, а телефоны не умолкают целый день. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, лучше заранее попросить провести небольшую экскурсию в офис. Тогда поймете, действительно ли вам комфортно на новом месте.

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Далеко к работе

Не стоит соглашаться на работу, дорога к которой тяжелая и слишком длинная. Иначе рискуете приходить как на работу, так и возвращаться домой нервными и уставшими.

Работа предполагает много деловых поездок

Если командировок очень много, они могут надоесть и утомить. Кроме того, это может мешать личной жизни.

Получили еще одно предложение работы

Если вы одновременно получили 2 приглашения на работу, то очевидно, что от одного придется отказаться. Не откладывайте и сообщите рекрутера о своем решении заранее. Компании, в которой передумали работать, требуется время на поиски нового кандидата.

Более 40% украинских работников ежедневно думают об увольнении, свидетельствуют данные исследования. Чаще всего причиной этого становятся споры в коллективе, эмоциональное истощение или переутомление.