Самое дешевое серебряное кольцо от Tiffany & Co стоит $235. Фото: unsplash.com

15 февраля 1812 родился Чарльз Льюис Тиффани, основатель известной ювелирной компании Tiffany & Co.

Его отец имел текстильную фабрику. Семья жила в достатке. Но Чарльз уже в раннем возрасте стремился зарабатывать деньги. С 15 лет он каждый день после школы подрабатывал в бакалейной лавке. В 18 лет руководил родительской мельницей.

В 25 лет занял у отца $1000 и перебрался в Нью-Йорк. Вместе с товарищем Джоном Янгом открыл магазин канцелярских изделий и сувениров. Назвали его "Тиффани и Янг". Магазин пользовался спросом. Через два года в его ассортименте появились изделия из стекла, фарфора, столовые приборы, часы, а также ювелирные изделия.

Для своего дела Чарльз скупал бриллианты у французских аристократов, рискуя капиталом своего молодого предприятия. За что его окрестили званием "Короля бриллиантов". За магазином закрепляется репутация лучшего магазина, продающего богемское стекло и фарфор. В это же время начинают выпускать собственные украшения.

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В начале 1850-х годов Чарльз открыл множество ювелирных мастерских. В 1853 году компания меняет название на "Tiffany & Co". Открывает филиалы в Париже и Лондоне.

Тиффани делал украшения для жены президента Линкольна, поставлял драгоценности коронованным особам Европы, императору и императрице России, шаху Ирана.

Именно Чарльз Тиффани начал использовать цветные драгоценные камни для ювелирных изделий. В 1877 году в Южной Африке был найден один из крупнейших алмазов - желтый Тиффани. Чарльз выкупил камень за $ 18 тыс.

Сейчас магазины Tiffany & Co работают в 22 странах мира. Более 50% продаж приходится на США. В Украине фирменный магазин находится в Киеве в торговом центре "Мандарин Плаза". ООО Ювелирный завод "Диамант 13" единственное украинское предприятие, которому Tiffany & Co. предоставила полномочия по ремонту и восстановлению своей продукции на территории Украины.

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Самое дешевое серебряное кольцо от Tiffany & Co стоит $235. Похожое по дизайну, но из золота обойдется в $850. В целом цены варьируются в диапазоне $2-3 тыс. Есть варианты за $15-20 тыс, с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Самое дорогое кольцо на данный момент - платиновое, с розовым сапфиром и бриллиантами. Стоит - $70 тыс, или почти 2 млн грн.

Цены на серьги начинаются от $270 - маленькие серебряные пуссеты, без камней. Кроме металлических сережек, можно найти плетеные из красного шелка по $ 450. Самые дорогие с желтыми бриллиантами стоят $64 тыс.

Самая дешевая подвеска - $165. Цены доходят до $40-50 тыс. Платиновое колье с бриллиантами предлагают за $630 тыс. Это 17,5 млн грн.

Цвет "Тиффани" - насыщенный голубой с отчетливыми бирюзовыми нотками, выбрал Чарльз Тиффани для обложки "Голубой книги". Это издание ежегодно осенью представляет коллекции ювелирных изделий от-кутюр. Этот оттенок также известен как цвет яйца малиновки или незабудковый голубой. Tiffany начинает использовать его для оформления своих павильонов, а позднее — и для оформления упаковок и рекламной продукции.