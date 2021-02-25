Школьным врачам хотят на 50% поднять зарплаты

Зарплату школьного врача хотят поднять на 50%. Фото: pexels.com

Медработникам в учебных заведениях, которые во время карантина получают надбавки, хотят повысить должностные оклады на 50%. Инициативу предложило Министерство образования и науки Украины.

Должностной оклад врача в учебном заведении, в зависимости от тарифного разряда, составляет от 4859 до 6061 грн, говорится в проекте постановления Кабинета министров, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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"Низкий уровень оплаты труда медработников в учреждениях образования приводит к их массовому увольнению и, как следствие, учреждения образования теряют возможность обеспечивать соблюдение государственных гарантий претендентам образования по медицинскому обслуживанию учащихся, студентов, слушателей особенно в такой сложный период, как распространение коронавирусной инфекции", - говорится в пояснительной записке.

На изменения в оплате труда медицинских работников в учреждениях образования необходимо будет выделить 654,6 млн грн. В том числе из бюджета 5,7 млн грн, из местных бюджетов 648,9 млн гривен.

За 2020 год средняя зарплата в Украине выросла почти на 1 тыс. грн. Впрочем, в некоторых сферах оклады упали ниже уровня 2019 года.