Сколько зарабатывают продавцы

В сфере торговли больше всего работы предлагают столичные работодатели. Готовы платить среднюю зарплату 10,1 тыс. грн.

В сфере торговли чаще всего работу предлагают консультант грузчикам, кладовщикам, товароведам. Больше всего работы в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Закарпатской областях. Там же одни из самых высоких зарплат, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua В сфере торговли работников преимущественно ищут на полный рабочий день.

Меньше всего в сфере торговли получают работники в Кировоградском, Тернопольском, Полтавском, Сумском и Черниговском регионах.

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В сфере торговли работников преимущественно ищут на полный рабочий день. Неполный предлагают только в 13% вакансий.

Средняя зарплата в Украине составила 10 971 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 16 249 грн. Меньше всего платят в Херсонской области - в среднем 8547 грн.