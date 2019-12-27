Сколько всего получил Нафтогаз в результате арбитража

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
Просмотров: 1485
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 90
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6714
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6084
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 936
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 387
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3078
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2133
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3285
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
3
13
3
3
7
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Видео
Все видео
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 999
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3285
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3339
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1413
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 270
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 22:40

Сколько всего получил Нафтогаз в результате арбитража

  Комментировать
Сколько всего получил Нафтогаз в результате арбитража
Всего по результатам арбитража получено $5 млрд. Фото: Укринформ

$2,9 млрд, которые Нафтогаз получил сегодня - это остаток невыплаченной ранее части компенсации и проценты, накопленные с момента оглашения решения суда.

"Суммарно Нафтогаз по результатам транзитного арбитража получил $5 млрд", - сообщила пресс-служба Нафтогаза.

"Сегодняшний платеж Газпрома включая погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации ($2,56 млрд), так и процентов, накопленных с момента объявления решения 28 февраля 2018", - отметили в компании.

В Нафтогазе напомнили, что 28 февраля 2018 Стокгольмский арбитражный трибунал признал, что Газпром нарушил условия транзита, и обязал российскую компанию выплатить украинской стороне $ 4,63 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит $18 млрд доходов от транзита российского газа - Минэнерго

"Это решение означает, что Газпром должен был оплатить Нафтогазу около $2,56 млрд. С учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах. Первую часть компенсации - $2,1 млрд. С присужденных $4,63 млрд (45% ) - Нафтогаз получил в виде газа, который был поставлен Газпромом в 2014 году", - пояснили в компании.

"Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020", - добавили в Нафтогазе.

Газпром заплатил Нафтогазу $ 2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько всего получил Нафтогаз в результате арбитража». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Соглашение подписали 29 стран

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 17983
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 5 Просмотров: 12105
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 1 Просмотров: 11196
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 11187
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 9441
Экономика
От недвижимости до облигаций: как украинцы хранят деньги
От недвижимости до облигаций: как украинцы хранят деньги
 Просмотров: 279
"Коломойский считает, что пришло его время большого дерибана" - эксперт о покупке электроэнергии у РФ
"Коломойский считает, что пришло его время большого дерибана" - эксперт о покупке электроэнергии у РФ
 Просмотров: 864
Газпром передал Нафтогазу деньги
Газпром передал Нафтогазу деньги Просмотров: 783
Как получать доход от прибыли американских компаний
Как получать доход от прибыли американских компаний Просмотров: 99
Появится государственный орган, который будет регулировать сферу транспорта
Появится государственный орган, который будет регулировать сферу транспорта Просмотров: 225
Больше всего комментируют
13
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
5
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
5
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
4
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Голосов: 22791
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua