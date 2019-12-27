Сколько всего получил Нафтогаз в результате арбитража

Всего по результатам арбитража получено $5 млрд. Фото: Укринформ

$2,9 млрд, которые Нафтогаз получил сегодня - это остаток невыплаченной ранее части компенсации и проценты, накопленные с момента оглашения решения суда.

"Суммарно Нафтогаз по результатам транзитного арбитража получил $5 млрд", - сообщила пресс-служба Нафтогаза.

"Сегодняшний платеж Газпрома включая погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации ($2,56 млрд), так и процентов, накопленных с момента объявления решения 28 февраля 2018", - отметили в компании.

В Нафтогазе напомнили, что 28 февраля 2018 Стокгольмский арбитражный трибунал признал, что Газпром нарушил условия транзита, и обязал российскую компанию выплатить украинской стороне $ 4,63 млрд.

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"Это решение означает, что Газпром должен был оплатить Нафтогазу около $2,56 млрд. С учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах. Первую часть компенсации - $2,1 млрд. С присужденных $4,63 млрд (45% ) - Нафтогаз получил в виде газа, который был поставлен Газпромом в 2014 году", - пояснили в компании.

"Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020", - добавили в Нафтогазе.

Газпром заплатил Нафтогазу $ 2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.