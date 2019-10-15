Сколько в Украине работающих пенсионеров

В Украине насчитали 2,5 млн работающих пенсионеров. Фото: Freelife

В Украине более 2,5 миллиона работающих пенсионеров.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины во вторник, 15 октября, передает УНН.

"По оперативным данным на октябрь 2019 года, на учете в органах Пенсионного фонда Украины находилось 2,5 млн работающих пенсионеров, в том числе 1,3 млн женщин", - говорится в сообщении.

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В Украине вскоре начнется масштабная проверка пенсионеров. Многие средств из государственного бюджета платится пенсионерам, которые давно умерли, а деньги получают мошенники.