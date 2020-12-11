Сколько в этом году украинцы потратили за рубежом

В прошлом году украинцы потратили в других странах $8,7 млрд. Фото: unsplash

В Нацбанке прогнозируют, что расходы украинских туристов за рубежом уменьшатся вдвое по сравнению с 2019 годом. Ожидают сокращения до $4,5 млрд.

В прошлом году украинцы потратили в других странах $8,7 млрд, цитирует заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба "Минфин".

По его словам, отказ украинцев от зарубежных путешествий положительно повлиял на текущий счет Украины.

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Ожидается, что в следующем году расходы украинских туристов за рубежом вырастут, но на уровень 2019-го не вернутся.

"Это почти невозможно. Даже если пандемия будет понемногу спадать, вряд ли в следующем году или даже 2022-м мы вернемся на такой же уровень глобальной туристической активности. В следующем году мы ожидаем, что эта цифра возрастет примерно до 5 миллиардов долларов", - отметил замглавы НБУ.

Несмотря на увеличение количества больных в мире, украинцы продолжают ездить за границу. Случаи инфицирования во время отдыха среди туристов единичны, говорят специалисты по туризму.