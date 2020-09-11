Сколько украли с банковских карточек и счетов за последние полгода

Средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился. Фото: unsplash.com

Введение карантинных мер и активный переход украинцев на безналичные расчеты повлияли на объем мошенничества.

"В первой половине 2020 года банки сообщили о 47,5 тыс. таких случаев на общую сумму 86,4 млн грн. За первое полугодие 2019-го было зафиксировано 34,7 тыс. случаев на общую сумму 72,6 млн грн", - рассказывает начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности Департамента коммуникаций НБУ Леся Войтицкая.

По ее словам, в общем объеме всех операций с платежными карточками это небольшая доля. Удельный вес убытков от незаконных действий с использованием платежных карт в общем объеме всех операций с ними составлял всего 0,0048%. В первой половине 2019 года - 0,0043%.

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Средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился - с 2100 грн в первой половине 2019 года до 1819 грн в соответствующем периоде 2020-го.

Уменьшилось количество банков, подвергшихся таким убыткам. В первом полугодии этого года о потере средств отчитались 27 банков-участников карточных платежных систем, а в первом полугодии 2019-го - 30 банков-участников.

Банк может принять решение о закрытии счета клиента на основании решения о прекращении с ним деловых отношений. В сентябре начали действовать новые правила обращения банков с клиентскими счетами. Они регулируют вопросы, связанные с открытием, закрытием счетов и депозитов.