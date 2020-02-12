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среда, 12 февраля 2020 15:23

Сколько украинцы заплатят за отопление в феврале

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Сколько украинцы заплатят за отопление в феврале
По итогам этой зимы отопление украинцам обойдется дешевле, чем прошлой. Фото: 5 канал

Февральский счет за тепло будет меньше, чем платежка в декабре и январе.

"В феврале платежка будет существенно ниже, чем в декабре. Ведь цены на газ после января продолжают снижаться. Мы обеспечим, чтобы это было учтено в платежке", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНИАН.

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По его словам, в январе потребителям за газ придется заплатить немного больше, чем в декабре. Однако в феврале счет будет наименьшим.

"Наше задание, чтобы по итогам всей зимы, по итогам всего сезона платежка была максимально низкой для населения. В любом случае, по итогам этой зимы украинец заплатит существенно меньше, чем прошлой", - подчеркнул премьер.

В феврале украинцам автоматически доначислят льготы и субсидии за услугу по распределению газа. Дополнительно обращаться с заявлением гражданам не нужно, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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Дата
12
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