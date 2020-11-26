Сколько украинцы планируют потратить в Черную пятницу

Делать покупки в Черную пятницу в этом году собираются только 12% украинцев. Подавляющее большинство, целых 68%, не планируют идти на шопинг. 13% еще не определились, а 7% жителей Украины вообще не знают, что такое "черная пятница".
Из тех, кто хотел бы сделать покупки, около половины (46%) не смогли определиться с суммой денег, которую они готовы потратить. Еще 42% готовы потратить до 5 тыс грн. Из них - 17% от 1 до 3 тыс грн, 12% - до 1 тыс грн, 13% - от 3 до 5 тыс грн, рассказывает РБК.
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Из потенциальных участников распродаж, 6% готовы потратить от 5 до 7 тыс грн, 3% - от 7 до 9 тыс грн и еще 4% - более 9 тыс грн. Как минимум каждый десятый воспользуется скидками.
Пандемия существенно снизила покупательную способность украинцев, потому бизнесу рассчитывать на большие продажи не стоит. Карантин выходного дня фактически нивелирует эффект черной пятницы.
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