Сколько украинцев высказались за узаконивание игорного бизнеса

Украинцы не готовы к узакониванию игорного бизнеса. Фото: goxbet.com

58% украинцев выступили против легализации в Украине игорного бизнеса. А 11% опрошенных считают, что его надо узаконить безо всяких ограничений.

За легализацию со специально созданной зоной высказались 27%, а 4% не определились, сообщают данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который провели 27-30 сентября 2019.

Количество респондентов составило 2 тыс. человек на всей территории страны, за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки - 2,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский жертвует рейтингом ради игр правительства

48% считают, что разрешены должны быть лотереи, четверть ставки в букмекерских конторах -24% и казино - 23%. Хуже отношение к легализации интернет казино - 12%, игровых автоматов - 12%, карточным играм на деньги - 11%.

2 сентября президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять законы о легализации игорного бизнеса. 29 сентября Кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса. Законопроект определяет специальные игорные зоны для деятельности казино и залов игровых автоматов. Так, для размещения казино специальной игровой зоной есть территории отелей категории "пять звезд", а для залов игровых автоматов - территории отелей категории от "трех до пяти" звезд.