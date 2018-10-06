Сколько украинцев получают зарплату в конверте

В конвертах получают зарплату 8 млн украинском.
На одного неоформленного работника работодателям придется заплатить штраф в размере 112 тыс. грн, пишет "Зеркало недели".
46% работодателей нарушают законодательство.
"По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах - полностью или частично. То есть масштабы весьма существенные ", - сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя ДФС Украины Евгений Бамбизов.
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Из-за такой тенизации местные бюджеты не получают огромных сумм налогов.
В госбюджете нет средств, чтобы повысить зарплаты и пенсии украинцам следующего года. Это связано с выплатами по государственному долгу 2019-го.
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