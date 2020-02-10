Сколько украинцев не довольны доходами: опрос

Менее 1% граждан говорят, что имеют высокое материальное положение. Фото: UkrMedia

В Украине почти каждый второй называет материальное положение своей семьи средним. Так ответили 40,2% опрошенных украинцев.

6,2% респондентов считают, что имеют очень низкие заработки. Еще 18,2% жалуются на низкие доходы, свидетельствуют результаты соцопроса Украинского института социологических исследований имени Александра Яременко.

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30,2% граждан считают свое материальное положение ниже среднего. По мнению 4,2% респондентов, они получают доходы выше среднего. В то же время менее 1% граждан говорят, что имеют высокое материальное положение.

В то же время каждый пятый уверен, что зарплата директора частного предприятия должна быть максимум вдвое больше, чем у подчиненных.

Впервые за годы независимости Украины минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси. С 1 января "минималка" в Украине выросла до 4723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года. Таким образом, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет $199, а в РФ $195,9 (12 130 руб).