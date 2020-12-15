Сколько украинцам будет стоить содержание нардепов в следующем году

Сумма почти не отличается от заложенной на 2020 год. Фото: unsplash

В следующем году содержание одного народного депутата Верховной Рады будет стоить более 344 тыс. грн.

Эта сумма почти не отличается от заложенной на 2020 год. В нее не входит заработная плата избранника и его помощников, пишет "УНИАН".

На одного народного депутата в госбюджете на 2021 год заложили следующие расходы:

- на проезд - 90 тыс. грн;

- на канцелярию - 1,5 тыс. грн;

- на телефонные разговоры - 4,9 тыс. грн;

- на командировки помощников - 8 тыс. грн;

- на оплату помещений в избирательных округах - 2 тыс. грн;

- на проведение и организацию встреч нардепа с избирателями - 670 грн.

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Компенсация стоимости аренды жилья или найма номеров в отелях обойдется бюджету в 237,9 тыс. рн в год.

Ранее руководитель офиса президента Андрей Ермак заявлял, что в процессе разработки законопроекта о госбюджете на 2021 год расходы на ОП будут сокращены.

На новогодний декор для оформления помещений Офиса президента в этом году запланировали потратить около 40 тыс. грн.