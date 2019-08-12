Сколько Украина теряет из-за нелегальной водки: шокирующие цифры

Нелегальную водку покупают из-за низкой цены. Ее преимущественно продают на рынках и через интернет. Фото: Depositphotos

Украина ежегодно теряет 12 млрд грн из-за нелегальной продажи водки. В тени находится около 50% этого рынка.

"Купить нелегальную водку можно на рынках и через интернет примерно впятеро дешевле, чем на полках магазинов", - говорит гендиректор ассоциации Укрводка Владимир Остапюк, пишет НВ.

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С начала года нелегального спирта изъяли на 241,8 млн грн, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Еще на 134,3 млн грн изъяли алкогольных напитков. Работу остановили 16 незаконных производств спирта и 80 производств алкогольных напитков.

"Нелегальная продукция продается по 330-350 гривен в пакетах объемом 10 литров. То есть бутылка стоит 16,5-17,5 гривен. А минимальная розничная цена легальной продукции - 89,4 гривен", - говорит Остапюк.

В первом полугодии 2019 года официальное производство водки сократилось на 10%, свидетельствуют данные Укрводки. Это связано с планируемым повышением минимальных розничных цен из-за роста себестоимости производства спиртного. По прогнозам Минэкономики, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия вырастут на 11%, бренди - на 9,1-9,5%, виски, ром и джин - на 7,3%, вина - на 7,4-10,2%.