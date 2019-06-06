Сколько субсидий наличными пенсионеры получили в мае

В мае пенсионеры получили 1,82 млрд грн субсидий наличными.

Автор: Vse.rv.ua В январе-апреле 2019-го субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг назначили на 730,7 млн грн.

Деньги получили 2,23 млн пенсионеров, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

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В январе-апреле 2019-го субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг назначили на 730,7 млн грн. Это на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С мая в Украине начали оформлять субсидию на летний - неотапливаемый период. Он продлится до 1 октября. Субсидию автоматически переоформят тем, кто не имеет коммунальных долгов на 1 мая.